- Il “Piano Marshall” per la ricostruzione dell'Ucraina è “una sfida per le generazioni” future. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel suo discorso di apertura alla conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, in corso a Berlino. La riunione è organizzata su iniziativa del governo federale e della Commissione europea. (Geb)