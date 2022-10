Milano: concerti gratuiti dei Cameristi della Scala presso il Santuario di San Giuseppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cameristi della Scala festeggiano quest’anno 40 anni di attività e sei anni di preziosa collaborazione con Intesa Sanpaolo, iniziata con un concerto a Francoforte nell’auditorium della Bce nel 2016. La forza delle stelle è il titolo della rassegna che avrà inizio il prossimo 26 ottobre alle ore 20:00, nella cornice del meraviglioso Santuario arcivescovile di San Giuseppe, capolavoro seicentesco nel centro di Milano, una delle pochissime testimonianze in città dell’architettura religiosa di Francesco Maria Richini. I tre concerti rappresentano un omaggio alla chiesa attraverso un percorso musicale coevo, che comprende musiche di alcuni tra i principali musicisti del secolo d’oro della musica barocca europea. Il ciclo inizia con un concerto diretto da Andrea De Carlo, con la soprano Silvia Frigato, e sarà dedicato a musiche di ambito romano della fine del ‘600: in particolare ad Alessandro Stradella, genio che ha influenzato con la sua personalità molti musicisti a lui contemporanei e successivi, tra cui lo stesso Johann Sebastian Bach. Bach sarà protagonista del successivo concerto, il 6 novembre, con alcuni dei suoi più celebri brani per orchestra, diretti dal clavicembalista Jerome Correas. L’ultimo concerto, il 18 dicembre, è dedicato al Natale, con musiche della scuola veneziana, Vivaldi e Galuppi, e la partecipazione del coro universitario del Collegio Ghislieri di Pavia, diretto da Giulio Prandi, musicista con il quale i Cameristi hanno intessuto un importante rapporto di collaborazione, che culminerà nell’esecuzione di un concerto alla Scala nel maggio 2023. I Cameristi hanno suonato già due volte nel Santuario, la prima in occasione del concerto di Natale 2020, la seconda nell’ambito dei concerti del festival MiTo, e in entrambi momenti i musicisti hanno potuto verificare le ottime qualità acustiche della chiesa. La rassegna “La forza delle stelle”, realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, è un omaggio offerto alla cittadinanza di Milano con accesso gratuito consentito previa prenotazione a concerticameristi@dmtarget.it fino ad esaurimento posti.(Com)