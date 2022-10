Ucraina: von der Leyen, impossibile eguagliare sacrificio del popolo ucraino,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non potremo mai eguagliare il sacrificio degli ucraini. Possiamo solo aiutarli, sostenerli e fornire ciò di cui hanno bisogno": lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio Twitter in occasione della conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, ospitata dalla presidenza tedesca del G7 e dalla Commissione europea a Berlino. "Non potremo mai eguagliare i sacrifici che gli ucraini compiono ogni giorno. Ma possiamo essere al loro fianco e fornire ciò di cui hanno bisogno: soccorsi, riabilitazione rapida e ricostruzione. Ecco perché siamo qui riuniti oggi alla conferenza Recovery of Ukraine", si legge nel tweet di von der Leyen. (Beb)