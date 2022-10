Spagna: ad ottobre stanziati 10,8 miliardi di euro per pagamento pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre per il pagamento delle pensioni in Spagna sono stati stanziati 10,8 miliardi di euro, il 6,2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2021, pari all'11,8 per cento del Pil. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni, precisando che la spesa su base annua è aumentata del 4,5 per cento. Nel complesso, sono state erogate 9.959.123 pensioni contributive, lo 0,8 per cento in più rispetto a un anno fa (6,27 milioni di anzianità e 2,35 milioni erano di vedovanza). La pensione media del sistema, che comprende i diversi tipi di pensione, è aumentata del 5,4 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi al primo ottobre a 1.093,13 euro al mese. (Spm)