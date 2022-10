© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo fino al mattino molto nuvoloso sui settori meridionali, nubi più irregolari su Alpi e Prealpi; schiarite progressive nella giornata. Precipitazioni sulla pianura di notte ed al mattino, poi assenti. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 13°C e 15°C, massime tra 20°C e 23°C. (Rem)