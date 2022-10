Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene agli Stati Generali delle Biblioteche. all'evento interviene anche il presidente di Anci, Antonio DecaroCastello Sforzesco, sala Viscontea (ore 11)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, partecipa alla consegna del "Premio Asilo Mariuccia 2022, 120 anni di storia".Palazzo Marino, sala Alessi (ore 17)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio della Città metropolitana di Milanodiretta streaming (ore 9:30)REGIONEGli assessori all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, e allo sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipano alla conferenza stampa di presentazione della 27ª edizione di "Golosaria".Hotel Melià, sala Bosco Verticale, via Masaccio, 19 (ore 11)VARIEForum Automotive, in cui viene presentata la quinta edizione del Premio “Dekra Road Safety Award”. Motivazione e consegna del riconoscimento, a cura di Toni Purcaro, Chairman Dekra Italia, executive vice President Dekra group - Head of Region Ceeme. Intervengono, tra gli altri Dino Brancale, amministratoreDelegato AVL; Michele Crisci, Presidente Volvo Italia, Rocco Palombella, segretario generale Uilm; Michele De Palma, segretario generale Fiom, Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale Fim Cisl.Hotel Enterprise, Corso Sempione, 91 (ore 9)I chiaroscuri 2021, le emergenze 2022: la povertà in diocesi, secondo il "Rapporto" Caritas.Caritas Ambrosiana, via San Bernardino, 4 (ore 10)Conferenza Stampa unitaria di Cgil, Cisl e Uil: accordo per contribuire alle spese di lavoratrici e i lavoratori del settore artigianoCgil Lombardia, via Palmanova, 22 (ore 11).Presentazione del Rapporto "Il mondo post globale", curato dal Centro Einaudi e Intesa Sanpaolo. Intervengono, tra gli altri, Beppe Facchetti, Presidente Centro Einaudi, Gian Maria Gros-Pietro Presidente Intesa Sanpaolo.Piazza Belgioso, 1 (ore 11)In occasione del ventennale della sua fondazione, il Centro APICE - "Archivi della Parola, dell'Immagine e della Comunicazione Editoriale" organizza, il convegno "La memoria culturale del Novecento in un acronimo. APICE (2002-2022)."Università degli Studi di Milano, sala Napoleonica, Via Sant'Antonio,12 (ore 15)Avvio delle celebrazioni dei dieci anni dell'Ospedale di Bergamo, operativo dal 15 dicembre 2012. Nella serata si rende omaggio al personale e a tutti coloro che hanno reso grande l'Ospedale, anche nei momenti più difficili.ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, p.le OMS,1, (ore 17:30) (Rem)