Romania: presidente convoca Consiglio supremo di difesa, sicurezza e resilienza energetica tra i temi

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha convocato una riunione del Consiglio supremo di difesa nazionale (Csat) per oggi pomeriggio a Palazzo Cotroceni. Secondo un comunicato stampa della presidenza, l'ordine del giorno della riunione include la situazione della sicurezza nel quadro dell'aggressione russa contro l'Ucraina, le conseguenze per la Romania e miglioramento della resilienza energetica del Paese. All'ordine del giorno ci sarà anche una relazione sulle misure adottate da Bucarest per attuare le sanzioni internazionali adottate tra ottobre 2021 e settembre 2022, nonché misure per la modernizzazione delle Forze armate. Durante l'incontro verranno analizzate anche altre questioni di attualità nel campo della sicurezza nazionale. (Rob)