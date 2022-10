Regno Unito: Fca esaminerà come regolamentare i servizi finanziari delle "big tech"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Financial Conduct Authority (Fca), l’autorità di controllo del Regno Unito, sta esaminando come regolamentare le aziende "big tech" come Apple, Google e Amazon per paura che possano danneggiare la concorrenza nel settore dei servizi finanziari britannici. Secondo un’analisi dell’Fca, le grandi aziende tecnologiche potrebbero fornire innovazioni nei servizi finanziari e ridurre i costi, ma ha anche espresso preoccupazione per il fatto che potrebbero assumere delle posizioni dominanti portando al "potenziale sfruttamento del potere di mercato". Le società tecnologiche statunitensi stanno prendendo sempre più in considerazione i servizi finanziari globali mentre cercano di individuare dei modi per utilizzare i loro enormi profitti, potere di mercato e grandi quantità di dati per prendere piede in questo nuovo settore. Alphabet – holding di Google –, Amazon, Meta – società che controlla Facebook – e Apple offrono già alcuni servizi finanziari nel Regno Unito, ha spiegato l’Fca. Tuttavia, le aziende stanno gradualmente presentando più prodotti in tutto il mondo come la carta di credito di Apple e una funzione pianificata "acquista ora, paga dopo". La scorsa settimana, Amazon ha lanciato un servizio di assicurazioni online nel Regno Unito. Secondo l’analisi di Fca, "l'ingresso delle grandi aziende tecnologiche nei servizi finanziari potrebbe avvantaggiare molti consumatori". Tuttavia, ha aggiunto l’ente di controllo, tali vantaggi "potrebbero essere erosi se queste aziende riusciranno a creare e sfruttare un potere di mercato radicato per danneggiare una sana concorrenza e peggiorare i risultati dei consumatori". (Rel)