Energia: Arabia Saudita primo fornitore di petrolio alla Cina a settembre

- Le importazioni cinesi di petrolio russo sono aumentate del 22 per cento a settembre su base annua, leggermente inferiori a quelle saudite. È quanto emerge dai dati dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi pubblicati ieri. Le forniture dalla Russia, compreso il petrolio pompato attraverso l'oleodotto Siberia-Pacifico orientale e le spedizioni marittime dai porti russi, sono state pari a 7,46 milioni di tonnellate. La quantità, pari a 1,82 milioni di barili al giorno, è in calo rispetto ai 1,96 milioni di barili al giorno di agosto e rispetto al livello record di quasi due milioni di barili al giorno di maggio. Le importazioni dall'Arabia Saudita, il più grande fornitore della Cina, sono ammontate a 7,53 milioni di tonnellate, 1,83 milioni di barili al giorno, in calo rispetto a 1,99 milioni di barili al giorno in agosto e in diminuzione del 5,4 per cento su base annua. Nei primi nove mesi dell’anno, l'Arabia Saudita si è classificata al primo posto con forniture totali di 65,84 milioni di tonnellate, in calo dell'uno per cento su base annua. Le forniture russe sono aumentate di circa il 9 per cento a 64,26 milioni di tonnellate, classificando al secondo posto. (Res)