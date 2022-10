Ucraina: von der Leyen, cittadini combattono per loro futuro, dobbiamo stare al loro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ucraini ci hanno mostrato di avere speranza e fiducia nel futuro e continueranno a combattere per quest'obiettivo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, ospitata dalla presidenza tedesca del G7 e dalla Commissione europea a Berlino. "L'Europa ha supportato l'Ucraina dal primo giorno di guerra. Non potremo mai eguagliare i sacrifici che gli ucraini compiono ogni giorno. Ma possiamo stare al loro fianco", ha detto. "Abbiamo introdotto le sanzioni più forti possibili contro la Russia, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno fornito più di 90 miliardi di euro di assistenza all'Ucraina, e stiamo lavorando molto per garantire l'accesso dell'Ucraina al nostro mercato unico, perché questo produce ricavi", ha aggiunto. "Gli europei hanno aperto le loro case per 8 milioni di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. Voglio ringraziare i milioni di cittadini che hanno fornito il più nobile aiuto ai i propri vicini bisognosi. Questa è l'Europa migliore", ha concluso. (Beb)