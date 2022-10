Imprese: Wintershall Dea, risultato operativo aumentato del 162 per cento nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Wintershall non è stata in grado di chiudere le proprie attività in Russia, a seguito dell'invasione dell'Ucraina ordinata dal presidente di questo Paese, Vladimir Putin. L'amministratore delegato dell'azienda, Mario Mehren, sostiene che a tal fine sia necessaria l'approvazione del titolare del Cremlino, perché Wintershall Dea “non può semplicemente rinunciare ai siti di perforazione in Russia, abbandonare i dipendenti e lasciare le piattaforme ai russi”. Inoltre, al momento manca un'acquirente per tali attività, che in passato hanno contribuito in misura significativa ai ricavi di Wintershall Dea. Il 95 per cento dell'operato del gruppo si basa, infatti, sulla produzione di petrolio e gas, con la Russia che ha rappresentato quasi la metà dell'output nel 2021. Nello scorso anno, la produzione in Russia ha contribuito per circa il 20 per cento al risultato operativo di Wintershall. Dall'inizio della guerra in Ucraina, la società non ha ricevuto più entrate dalla Russia, con i dividendi generati dalle controllate in questo Paese che non possono confluire alla sede centrale. (Geb)