Usa-Arabia Saudita: "Wall Street Journal", il principe Mohammed si fa beffe di Biden in privato

- Il "patto non scritto" tra Stati Uniti e Arabia Saudita, sopravvissuto a 15 presidenti Usa e sette re sauditi, un embargo petrolifero, due Guerre del Golfo e agli attentati dell'11 settembre 2001, sta cedendo a causa dell'ostilità personale che oppone il presidente statunitense Joe Biden e il principe della corona saudita, Mohammed bin Salman. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui il 37enne leader di fatto dell'Arabia Saudita "si fa beffe di Biden in privato, deridendo il presidente 79enne per le sue gaffe e mettendo in dubbio la sua lucidità mentale". Il quotidiano, che cita fonti anonime del governo saudita, sostiene che Mohammed non faccia mistero ai suoi collaboratori di nutrire scarsissima stima nei confronti di Biden, un'inclinazione che risalirebbe agli otto anni durante i quali quest'ultimo ha ricoperto la carica di vicepresidente degli Stati Uniti. Il principe della Corona saudita, inoltre, "preferirebbe di gran lunga (all'attuale inquilino della Casa Bianca) l'ex presidente Donald Trump". (segue) (Was)