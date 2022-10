Usa-Arabia Saudita: "Wall Street Journal", il principe Mohammed si fa beffe di Biden in privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sentimenti di Mohammed bin Salman, del resto, sembrano essere pienamente corrisposti: come ricorda il quotidiano statunitense, nel 2020 Biden disse di scorgere "scarsissimo margine di riscatto sociale nell'attuale governo dell'Arabia Saudita". il presidente Usa ha rifiutato di interloquire personalmente con il principe saudita per circa un anno dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, e quando i due leader si sono finalmente incontrati a Jeddah, lo scorso luglio, i funzionari sauditi presenti hanno avuto "la chiara impressione che Biden non volesse essere lì, e non fosse interessato alle discussioni politiche". Come sottolinea il "Wall Street Journal", forze geopolitiche ed economiche hanno messo alla prova i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita per anni, ma l'aperta ostilità tra i due leader "ha approfondito uno stato di tensione destinato probabilmente ad aggravarsi ulteriormente in futuro". (Was)