Ucraina: von der Leyen, assicurarsi che abbiano tutto il necessario per la ricostruzione

- L'Unione europea deve assicurarsi che l'Ucraina abbia tutto il necessario per la ricostruzione del Paese. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina a Berlino. "Prima di tutto dobbiamo assicurarci che abbiano quello di cui hanno bisogno: dal soccorso, alla riabilitazione, alla ricostruzione a lungo termine", ha detto. "Poi abbiamo bisogno dei mettere in atto la giusta architettura, per supportarli nel modo più esteso e inclusivo possibile", ha aggiunto. "Infine, come candidata all'ingresso in Ue, dobbiamo incorporare saldamente gli sforzi per la ricostruzione al loro percorso verso l'Ue. L'Ucraina ha bisogno di sollievo, di una riabilitazione rapida e di ricostruzione", ha concluso. (Geb)