Singapore: governo rafforza obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2

- Il governo di Singapore ha decretato un ulteriore rafforzamento dei suoi impegni internazionali in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Lo ha annunciato il vicepremier Lawrence Wong, durante un intervento in apertura della Singapore International Energy Week. La Città-Stato, che si è già impegnata ad azzerare le emissioni nette entro il 2050, punta a conseguire tale obiettivo con cinque anni di anticipo nel settore pubblico, nonché un alcune nuove aree di sviluppo economico come il Distretto del Lago Jurong. Wong ha aggiunto inoltre che Singapore intende raggiungere in anticipo il picco delle emissioni di CO2, e ridurle a 60 milioni di tonnellate entro il 2030, anziché 65 milioni di tonnellate, come precedentemente previsto. (Fim)