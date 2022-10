Vietnam-Cina: segretario Partito comunista vietnamita Trong a Pechino la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, si recherà in Cina la prossima settimana su invito del presidente Xi Jinping. Lo ha annunciato oggi il governo del Vietnam. La visita ufficiale è in programma dal 30 ottobre al 2 novembre prossimi. Il 78enne Trong, che si reca assai di rado all'estero, ha inviato domenica una lettera di congratulazione a Xi per la sua riconferma a leader del Partito comunista cinese. Trong ha auspicato un "ulteriore rafforzamento della fiducia politica, e (...) il futuro sviluppo delle relazioni tra i due Paesi". (Fim)