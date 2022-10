© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, è arrivato a Kiev per una visita non annunciata. A riferirlo il suo portavoce. "Non vedo l'ora di incontrare il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev", ha detto Steinmeier secondo quanto riferito dal suo portavoce. (segue) (Geb)