Ucraina: presidente tedesco Steinmeier in visita a sorpresa a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di incontrare Zelensky, Steinmeier si recherà nella cittadina di Korjukiwa (nel nord del paese, vicino al confine con la Bielorussia), in precedenza occupata dalle truppe russe. Il presidente tedesco consegnerà degli aiuti al comune per ripristinare l’attività delle infrastrutture energetiche. "Il mio messaggio agli ucraini: potete contare sulla Germania! Continueremo a sostenere l'Ucraina: militarmente, politicamente, finanziariamente e umanitariamente", ha affermato il presidente tedesco. Steinmeier è l'ultimo rappresentante istituzionale tedesco a visitare l'Ucraina, dopo il cancelliere Olaf Scholz, la ministra degli Esteri Annalena Baerbock – che vi si è recata due volte – e la ministra della Difesa Christine Lambrecht. La visita si svolge in concomitanza con la conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina ospitata Berlino. All’evento saranno presenti esperti, Scholz, il primo ministro ucraino Denis Shmyhal, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre Zelensky interverrà con un video messaggio. (Geb)