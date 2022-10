Ucraina: oggi la conferenza sulla ricostruzione a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Berlino la conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, ospitata dalla presidenza tedesca del G7 e dalla Commissione europea. Per il cancelliere della Germania e la presidente dell'esecutivo dell'Ue, Olaf Scholz e Ursula von der Leyen, l'obiettivo è “un Piano Marshall” per il Paese aggredito dalla Russia. "Dovremo investire molto perché funzioni bene” ha affermato il capo del governo federale, secondo cui l'Ucraina e l'Ue non possono farcela da sole. Per Scholz. “soltanto l'intera comunità mondiale, che ora sostiene l'Ucraina” può aiutare il Paese aggredito dalla Russia e dovrà farlo “per molto tempo”. Secondo il cancelliere, è “importante non soltanto che determiniamo in maniera molto specifica ciò che deve essere fatto, dove devono essere effettuati investimenti, come può essere organizzata la ricostruzione, ma pensiamo anche a come per molti, molti anni, decenni, una tale ricostruzione può essere finanziati anche dalla comunità internazionale”. Per Scholz, con la conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, si tratta di “inviare un segno di speranza ora, nel mezzo dell'orrore della guerra, che tutto tonerà a posto”. Intanto, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il cancelliere e von der Leyen chiedono un “Piano Marshall” per l'Ucraina, evidenziando che sostenere l'ex repubblica sovietica è anche nell'interesse dell'Ue. (Geb)