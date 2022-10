Ucraina: "bomba sporca", Aiea ispezionerà due siti nucleari dopo le accuse della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (Aiea) è a conoscenza delle accuse della Russia in merito alla presunta volontà dell'Ucraina di condurre una "provocazione" con l'impiego di una "bomba sporca", ed è pronta a ispezionare due siti nucleari su invito diretto delle autorità ucraine. Lo ha annunciato l'agenzia tramite una nota, precisando che una delle due strutture in questione è già stata ispezionata dall'Aiea il mese scorso. "L'Aiea di prepara a visitare i due siti nei prossimi giorni. Lo scopo delle visite di salvaguardia è di individuare ogni eventuale materiale e attività nucleare non dichiarati", afferma la nota. Secondo i media russi, i due siti in questione sarebbero l'Impianto orientale di arricchimento dei minerali nella regione di Dnipropetrovsk e l'Istituto per la ricerca nucleare di Kiev. (segue) (Res)