Imprese: Urso, i nostri imprenditori sono degli eroi, vanno sostenuti

24 luglio 2021

- "Chi fa impresa oggi in Italia è un eroe e va sostenuto e premiato, non ostacolato o disturbato. E aver chiamato il Mise con il nuovo nome di Ministero delle imprese e del Made in Italy significa innanzitutto porre finalmente al centro della politica del governo l'azione di supporto, facilitazione, tutela e accompagnamento delle attività produttive italiane". Lo ha detto a "Quotidiano Nazionale" Adolfo Urso, che torna dopo 12 anni nel dicastero di Via Veneto, questa volta come Ministro, con l'obiettivo "di realizzare in questo dicastero la casa delle imprese e dei consumatori e, come primo atto, non simbolico, ha cominciato a chiamare i presidenti delle associazioni imprenditoriali e i leader sindacali, perché, quando parliamo di impresa, intendiamo riferirci ugualmente al valore complessivo di tutti, imprenditori e lavoratori". "L'Italia - spiega il ministro - è conosciuta nel mondo per la qualità dei suoi prodotti. Il Made in Italy è quello che ci contraddistingue, il come veniamo percepiti. Una volta si diceva 'il bello ben fatto'. Oggi non è solo 'bello ben fatto', ma si tratta di opere dall'elevato contenuto tecnologico. Ebbene, il Made in Italy è la forza trainante del sistema produttivo, attraverso i distretti e oggi anche le filiere che stanno a valle e a monte, anche fuori dai territori originari. Basta scorrere i dati per rendersene conto". (segue) (Res)