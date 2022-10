Ucraina: Zelensky, pieno sostegno da parte dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista al "Corriere della Sera" dice che "per ora posso solo parlare in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione negativa. Ho avuto una conversazione telefonica con la nuova premier che si è detta chiaramente favorevole alla nostra comune alleanza e mi ha assicurato il suo pieno sostegno per l'Ucraina contro l'aggressione russa". "Un'alleanza in genere nell'Unione europea - continua - E ora la nuova premier è pienamente coinvolta nella discussione a Bruxelles per inviarci un pacchetto di nuovi aiuti militari, mi sembra tutto positivo". Quanto alle dichiarazioni filo-Putin del presidente di Forza Italia: "Berlusconi ha persino utilizzato le stesse espressioni e la narrativa di Putin. Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa meno. Lo vota solo l'8 per cento degli italiani e questa è la risposta confortante del vostro elettorato, ciò mi basta... Comunque, ha quasi 90 anni e gli auguro di restare in buona salute". Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha avuto simpatie per la Russia di Putin. C'è chi sostiene che l'Italia potrebbe diventare il cavallo di Troia della Russia per indebolire l'atlantismo europeo: "Vedo che il popolo italiano sostiene davvero l'Ucraina. Ma è una sfida difficile, comporta un lavoro quotidiano contro l'invasione russa lo vedo io stesso ogni giorno, a costo di sopportare nuove incertezze economiche. So che è difficile rinunciare a fare affari facili con la Russia nel breve periodo, si rischia una certa instabilità economica, ma è per il futuro della stessa stabilità, democrazia, civiltà e libertà europea". (segue) (Res)