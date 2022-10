Governo: Ciriani, il governo non va sguarnito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sono molti i senatori che aspirano a incarichi da viceministro e sottosegretario. Luca Ciriani, da ministro per i Rapporti con il Parlamento, spiega al "Corriere della Sera" che "abbiamo espresso la nostra preoccupazione agli alleati. Stiamo cercando un equilibrio. Non è facile. Tutti hanno l'ambizione, qualcuno ha anche il merito, ma non basta. Dal Senato è più difficile distaccare persone al governo. È una questione di numeri". "I candidati - aggiunge - sono una quindicina. Ma la maggioranza ha 115 senatori, 106 dopo la nomina di 9 ministri, meno 15 ci avvicineremmo pericolosamente alla soglia critica di 90-91. L'opposizione ne ha 85. Non possiamo essere appesi ai senatori a vita". Per questo ha lanciato un appello alla presenza: "Non ci hanno eletto per fare turismo. Non è automatico che chi è nominato non voti. Ma è ovvio che serva un bilanciamento con i deputati. E' chiaro che il più alto numero di senatori al governo spetterebbe a noi". Al primo voto Forza Italia ha boicottato, invano, l'elezione al primo scrutinio del presidente Ignazio La Russa. L'episodio è chiuso: "Faceva parte di una logica di trattativa che si svolgeva su alti tavoli. Noi non abbiamo apprezzato. Poi c'è stato l'incontro Berlusconi-Meloni. E le prime dichiarazioni sono state all'insegna della coesione e unità. Mi aspetto coerenza nei fatti", ha concluso Ciriani.(Res)