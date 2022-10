Governo: Calenda, giudicheremo in base ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista al "Foglio - Inserto" spiega che " il governo lo giudicheremo sulle cose che farà. E questo sarà l'approccio che terremo. L'approccio che non terremo è quello di dire: 'Questo è un governo di fascisti che vuole distruggere i diritti in Italia'. Perché è un approccio che non serve assolutamente a nulla, e il rischio poi non sarebbe nemmeno questo. Ho sempre creduto che il rischio sia quello di una coalizione molto disunita. Con due elementi, Berlusconi e Salvini, che sono pericolosamente intenzionati, io credo, a sabotare l'operato della Meloni, come abbiamo visto in questi giorni. E dunque c'è il rischio di un paese che non riesce a tenere la barra dritta su molte cose". "Questo - aggiunge l'ex ministro - è il rischio del nuovo governo, non il fascismo. L'opposizione si fa se toccano i diritti. Diventerà un'opposizione, a quel punto sì, pregiudiziale, dura, che non si fa solo in Parlamento. E da questo punto di vista la presenza del ministro Roccella è preoccupante, per le cose che ha detto in passato, per esempio sulla questione dell'aborto. E quindi il governo sappia che per noi ci sono elementi di merito su cui si discuterà. Ma se l'approccio è: miniamo l'impianto dei diritti di una democrazia liberale o il suo posizionamento internazionale, su questo non c'è nessuna discussione, c'è solo una lotta molto dura". (segue) (Res)