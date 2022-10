Governo: Calenda, giudicheremo in base ai fatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calenda pensa inoltre che "con tutte le cose che abbiamo visto nei giorni scorsi, chi si è comportato davvero peggio è stato Berlusconi. E credo che questo paese sia profondamente stanco di finire sui giornali internazionali per colpa di Berlusconi. Perché è un paese fatto di gente seria, che non ha più voglia di vedere che escono fuori frasi, battute, stupidaggini, scherzi - in questo caso cose gravissime. Berlusconi ha detto che in fondo Putin voleva solo portare delle brave persone a governare Kiev, mentre la gente lì muore, mentre alla televisione russa si discute di come far morire di freddo e di fame la popolazione ucraina". "Io penso - conclude - che Berlusconi sia diventato la caricatura di quello che era. Il suo elettorato se n'è accorto, noi abbiamo preso più di Forza Italia in tutto il centro-nord. E Berlusconi ha fatto una campagna raccontando cose che non farà mai. Quindi io credo siamo davanti a una traiettoria che si sta spegnendo nel peggiore dei modi, che creerà problemi soprattutto alla Meloni, non tanto a noi". (Res)