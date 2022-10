Governo: Lollobrigida, conta solo il programma comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Lollobrigida avrebbe preferito restare capogruppo alla Camera, ma i delicati equilibri lo hanno portato in via XX settembre. Sabato ha giurato da ministro dell'Agricoltura e 'della sovranità alimentare', una denominazione che ha fatto discutere: "Polemiche puerili", taglia corto il ministro in un'intervista alla "Stampa". L'Italia vista da Palazzo Chigi è diversa da quella che si vede dall'opposizione: "Si vedono tutti i problemi e le criticità che abbiamo trovato. Il governo precedente, al di là del prestigio di Draghi, non avendo una visione comune non riusciva a portare avanti le cose. È questa la grande discontinuità rappresentata da Giorgia Meloni". Eppure la Lega insiste sul suo programma: flat tax, rottamazione delle cartelle. Sarebbe meglio coordinarsi all'interno del governo: "È legittimo fare proposte e ragionare poi insieme sulla fattibilità e sui tempi. Certamente quelle scritte nel programma comune sono priorità". Salvini dice anche che si farà il ponte sullo Stretto: "Speriamo di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi del programma nei prossimi 5 anni. Compatibilmente con le tante emergenze che dobbiamo affrontare". (segue) (Res)