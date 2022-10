Governo: Lollobrigida, conta solo il programma comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è divisa tra governisti e chi critica la premier: "C'è totale armonia tra noi. Non entro nelle questioni interne dei partiti. Io alle chiacchiere preferisco i fatti. E qui già se n'è prodotto uno. Domenica nel primo Consiglio dei ministri tutti gli interventi si sono concentrati su questo: procedere uniti, lavorare avendo in mente solo l'Italia e provare a stupire chi ci guarda con ostilità e pregiudizio". Il passaggio di consegne, per certi versi quasi affettuoso, con Mario Draghi, non indica una continuità con il precedente governo: "No, noi siamo un governo di discontinuità. Ciò non vuol dire buttare all'aria ciò che di buono è stato fatto. L'unico criterio che ci ispira è l'interesse nazionale. Non siamo mai stati antieuropeisti, vogliamo semplicemente un'Europa che abbia una politica comune su temi fondamentali come l'energia", ha concluso Lollobrigida. (Res)