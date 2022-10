Giappone: ex ministro Salute Goto assumerà la carica di ministro dell'Economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro giapponese ha varato il 10 agosto un rimpasto dell’esecutivo con l’obiettivo di puntellare il governo a fronte delle turbolenze geopolitiche e di arginare il calo di consensi per il suo Partito liberaldemocratico (Ldp), causate in parte proprio dalle relazioni tra politici di primo piano e la Chiesa. Il premier giapponese ha scelto di affidarsi a personalità d’esperienza come quella di Yasukazu Hamada, 67 anni, tornato alla guida del ministero della Difesa dopo aver già ricoperto lo stesso incarico tra il 2008 e il 2009. Si tratta di una posizione cruciale per il Giappone, che nei prossimi mesi cercherà di puntellare le sue forze di autodifesa incrementando le spese militari fino al 2 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Hamada ha preso il posto di Nobuo Kishi, finito in disgrazia dopo aver ammesso contatti con la Chiesa. (segue) (Git)