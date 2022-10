Giappone: ex ministro Salute Goto assumerà la carica di ministro dell'Economia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida aveva preannunciato all'inizio di agosto l’allontanamento dal governo e dai vertici dell’Ldp di tutte le personalità compromesse con la setta. Proprio le relazioni tra il partito di governo e la Chiesa dell'unificazione hanno contribuito a erodere il consenso al primo ministro e al governo in carica nel corso degli ultimi tre mesi: all'inizio di ottobre il tasso di approvazione del primo ministro del Giappone è calato ulteriormente, attestandosi al 35 per cento, il livello più basso da quando Kishida si è insediato, un anno fa. A settembre il consenso al governo in carica aveva già registrato un calo significativo, al 40,2 per cento, dal 54,1 di agosto. (Git)