Ucraina: progressisti Partito democratico Usa chiariscono posizione su soluzione negoziale (2)

- La lettera, prontamente rilanciata dal quotidiano "Washington Post", ha innescato immediate tensioni all'interno del Partito democratico, tanto che poche ore più tardi Jayapal ha dovuto diffondere un comunicato teso a chiarire la pozione della sua corrente: "Nella lettera inviata oggi al presidente Biden, i miei colleghi e io abbiamo chiesto all'amministrazione di proseguire il sostegno militare ed economico all'Ucraina, perseguendo al contempo il sostegno diplomatico a quel Paese per assicurarci di essere partner collaborativi degli sforzi tesi a raggiungere una 'soluzione accettabile per il popolo dell'Ucraina'", afferma la nota, nella quale la deputata ribadisce il "sostegno univoco" dell'intero Partito democratico alla "lotta dell'Ucraina per la sua democrazia e libertà" e la condanna dell'invasione militare russa. (Was)