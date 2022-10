Indonesia: incendio a bordo di un traghetto uccide 14 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 persone hanno perso la vita nell'Indonesia meridionale a causa di un incendi sviluppatosi a bordo di una nave che trasportava 240 persone. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'incidente si è verificato ieri a bordo di un traghetto in navigazione da Kupang a Kalabahi, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale. Gli incidenti a bordo di traghetti e imbarcazioni sono comuni in Indonesia, un Paese che conta più di 17mila isole. Nel 2018 un traghetto sovraffollato con oltre 200 persone a bordo affondò in un lago vulcanico nella provincia di Sumatra Settentrionale, causando la morte di 167 persone. (Fim)