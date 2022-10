Coree: presidente sudcoreano Yoon lancia nuovo allarme su test nucleare nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha lanciato oggi un nuovo allarme in merito ai preparativi della Corea del Nord in vista del suo settimo test nucleare. Yoon ha ribadito, sulla base delle informazioni d'intelligence a disposizione di Seul, che il Nord ha ultimato tutti i passi necessari a condurre il collaudo. Il presidente sudcoreano, che ha tenuto oggi un intervento di fronte all'Assemblea nazionale, ha ribadito la condanna dei 27 test balistici effettuati da Pyongyang nel corso del 2022, e ha affermato che Corea del Sud e Stati Uniti rafforzeranno la cooperazione per contrastare le minacce della Corea del Nord. (segue) (Git)