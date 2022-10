Medio Oriente: uccisi 4 palestinesi durante scontri con forze Israele in nord Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro civili sono stati uccisi mentre altri 21 sono rimasti feriti a seguito degli scontri scoppiati nella notte a Nablus, nel nord della Cisgiordania, tra le forze di sicurezza di Israele e gruppi di palestinesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che quattro feriti versano in condizioni critiche. Secondo i racconti di testimoni oculari, le tensioni sono scoppiate quando un convoglio delle “forze di occupazione ha preso d’assalto la Città vecchia” di Nablus. Spari ed esplosioni, accompagnati da colonne di fumo e fiamme, sono stati uditi da diversi quartieri. Poi, sono scoppiati violenti scontri tra i cittadini locali e la forze israeliane, che avrebbero inviato rinforzi militari supportati da droni. In uno sviluppo successivo, i militari israeliani hanno colpito un veicolo civile nell'area di Ras al Ain, provocando la morte di un cittadino, il cui corpo carbonizzato è stato trasferito all'ospedale di Rafidia. Secondo le fonti palestinesi, Israele ha impedito alle ambulanze di raggiungere la Città vecchia e di trasportare molti dei feriti rimasti feriti durante l'assalto alla città, spingendo gli abitanti a intervenire per prestare soccorso. Dal canto loro, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver colpito e distrutto un nascondiglio impiegato da un gruppo locale chiamato “Fossa dei leoni” per fabbricare esplosivi. (Res)