Usa: Florida, in scena l'unico confronto televisivo tra DeSantis e l'avversario democratico Crist

- Il governatore repubblicano uscente della Florida, Ron DeSantis, ha affrontato ieri il suo sfidante democratico Charlie Crist nel primo e unico dibattito pubblico tra i due avversari in vista delle elezioni di medio termine, in programma l'8 novembre. Il dibattito è stato seguito con attenzione dai media statunitensi, dal momento che DeSantis è una tra le figure di punta del fronte politico conservatore statunitense, e che appare probabile una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024. Proprio la possibile candidatura di DeSantis alla Casa Bianca ha offerto al democratico Crist l'opportunità per un attacco al governatore uscente: il democratico ha sottolineato come DeSantis rifiuti di promettere che se rieletto governatore, rimarrà fedele all'incarico per l'intera durata del mandato quadriennale. Anche ieri, il governatore uscente è parso criptico in merito alle sue aspirazioni politiche, limitandosi ad affermare che "l'unico asino sfiancato (un riferimento all'animale simbolo del Partito democratico Usa, e indirettamente al presidente statunitense Joe Biden) che intendo relegare al pascolo ora è il mio avversario Crist". (segue) (Was)