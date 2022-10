Usa: Florida, in scena l'unico confronto televisivo tra DeSantis e l'avversario democratico Crist (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due candidati alla guida della Florida si sono scontrati su altri temi caldi, a cominciare dall'immigrazione: Crist ha ammesso che al confine meridionale degli Stati Uniti sia in corso una crisi, ma ha puntato l'indice contro DeSantis, accusandolo di adottare misure di natura esclusivamente demagogica, come il controverso invio di 50 immigrati nella località turistica di Martha's Vineyard. Il governatore uscente ha attaccato Crist per il sostegno dei Democratici alle operazioni chirurgiche di "affermazione del genere", come le doppie mastectomie, praticate su minorenni: si tratta, ha accusato DeSantis, di veri e propri atti di "mutilazione genitale". Crist ha replicato contestando al governatore la legge approvata in Florida che vieta l'aborto dopo la rilevazione del battito cardiaco del feto: una misura che secondo il candidato democratico costituisce un attacco all'autodeterminazione delle donne. DeSantis, infine, ha rivendicato la linea mantenuta dalla sua amministrazione durante la crisi pandemica, ribadendo la sua opposizione a lockdown e obblighi di vaccinazione. (Was)