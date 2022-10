Kosovo-Portogallo: deputato portoghese Sousa Pinto in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della commissione Esteri del Parlamento portoghese, Sergio Sousa Pinto, ha effettuato oggi una visita in Kosovo. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, Pinto ha dichiarato che il Portogallo sosterrà il Kosovo nell'ottenere la liberalizzazione dei visti con l’Unione europea. "Siamo qui per dimostrare il nostro sostegno. Sosterremo il Kosovo perché abbiamo legami emotivi e un gran numero di militari portoghesi è in Kosovo (all’interno della missione Nato). Vi sosterremo per la liberalizzazione dei visti e per l'adesione l'Unione europea. Il futuro del Kosovo è nell'Ue", ha detto Pinto in occasione di un incontro con i parlamentari kosovari.(Alt)