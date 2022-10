Speciale energia: Serbia, ministra Energia, immorale dire che Belgrado non debba far parte dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' immorale e ipocrita che un membro del governo della Serbia, la cui priorità è l'adesione all'Unione europea, affermi che Belgrado non dovrebbe farne parte. Lo ha detto la ministra dell'Energia serba, Zorana Mihajlovic, alla dichiarazione del ministro dell'Interno, Aleksandar Vulin, per il quale prima la Serbia capisce che l'Europa "non la vuole" e "meglio sarà". Vulin ha aggiunto che il rapporto con l'Ue "non è questione di emozioni ma di decisioni razionali". "Il tema non è se vogliamo entrarci, ma se l'Europa vuole la Serbia. A giudicare dal folle ricatto a cui ci stanno esponendo per riconoscere il Kosovo, abolire la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e imporre sanzioni alla Russia, non ci vogliono", ha dichiarato Vulin al quotidiano "Vecernje Novosti". (Seb)