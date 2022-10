Kosovo: Consiglio d’Europa, affrontare le carenze nel campo della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo deve affrontare le carenze nel campo della giustizia e della coesione sociale, della libertà dei media, dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere. E’ il parere espresso dalla commissaria per i Diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, secondo quanto rilancia un comunicato dell’istituzione. "Più di due decenni dopo il conflitto armato in Kosovo, la coesione sociale è ancora ostacolata dall'impunità per i crimini di guerra, dai casi irrisolti di persone scomparse, dal mancato accesso ai risarcimenti per tutte le vittime della guerra, dagli ostacoli alla sostenibilità rimpatri degli sfollati e divisioni etniche", ha affermato oggi la commissaria pubblicando un memorandum a seguito della sua missione in Kosovo dal 30 maggio al 3 giugno. (segue) (Beb)