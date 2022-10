Kosovo: Settimana della lingua italiana all'insegna di letteratura, giochi, musica e film

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 17 al 23 ottobre si celebra la XXII edizione della "Settimana della lingua italiana nel mondo" all’insegna del tema “L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo”. Nata nel 2001 in collaborazione con l’Accademia della Crusca - ricorda l'ambasciata d'Italia a Pristina in un comunicato - è realizzata dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti italiani di cultura, con il sostegno del ministero della Cultura, del ministero dell’Università e della Ricerca, del governo svizzero e dei principali partner della promozione linguistica. La scelta di dedicare la Settimana alle nuove generazioni risponde alla volontà di veicolare “ai giovani attraverso i giovani” la contemporaneità della lingua e della cultura italiane. Le nuove generazioni non rappresentano solo il pubblico privilegiato dell’iniziativa, ma anche e soprattutto i suoi protagonisti, perché una lingua che evolve non può prescindere dai giovani. La Settimana intende dunque porsi come una piattaforma di ascolto e di dialogo tra le istituzioni e coloro che di questa contemporaneità sono i principali artefici così da valorizzare, in Italia e all’estero, l’immagine di una lingua e di un Paese forte del proprio passato, ma allo stesso tempo vivo e creativo nel presente. (segue) (Res)