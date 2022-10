Kosovo: Settimana della lingua italiana all'insegna di letteratura, giochi, musica e film (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 20 ottobre alle 16, nell'aula Magna "Idriz Ajeti" della Facoltà di Filologia dell'Università "Hasan Prishtina", sarà presentata la commedia "L'intrepido" di Gianni Amelio (italiano con sottotitoli in albanese), un film che descrive con leggerezza le difficoltà e quindi l'importanza del rimanere "umani" in vite connotate dalla precarietà; la proiezione verrà preceduta da un momento musicale offerto da Arjeta Krosa e Rrezarta Ramadani (di Bellini, "Cara luna"; da Le nozze di Figaro di Mozart "L'ho perduta ... me meschina"; da La cenerentola di Rossini "Non più mesta"). (segue) (Res)