Kosovo: Settimana della lingua italiana all'insegna di letteratura, giochi, musica e film (5)

- "Sono particolarmente lieto di presentare il programma della 'Settimana della lingua italiana nel Mondo', quest'anno incentrato sui giovani, all'inizio di un anno scolastico e accademico che evidenzia un forte interesse in ogni fascia d'età, dai bambini agli adulti, per l'apprendimento della nostra lingua, anche attraverso corsi sostenuti fattivamente dalla nostra Ambasciata. Al di là del valore intrinseco dello scambio culturale fra i nostri due Paesi, che è sempre più intenso, l'esperienza ci sta mostrando quante opportunità di studio e di lavoro si aprono a chi in Kosovo ha una buona padronanza dell'italiano", ha spiegato l’ambasciatore Antonello De Riu. (Res)