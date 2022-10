Speciale scuola: Kosovo, Settimana della lingua italiana all'insegna di letteratura, giochi, musica e film

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la "Settimana", l'ambasciata d'Italia a Pristina, in collaborazione con la Facoltà di Filologia dell'Università "Hasan Prishtina", la Scuola "Don Bosko", il "Centro Dante", la Fondazione "Kino Armata" e la "Dukagjini Bookstore" offre una serie di eventi dedicati a un pubblico con interessi distinti. La settimana inizia con due mattinate (lunedì 17 e martedì 18 ottobre) dedicate ad attività ludiche in lingua italiana che coinvolgeranno allieve e allievi di italiano delle classi elementari, medie e superiori della scuola "Don Bosko" di Pristina. (Res)