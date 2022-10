Cooperazione: il ruolo delle donne nei processi di pace al centro di un convegno a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Risoluzione è sicuramente una pietra miliare, ma alcuni dati sono abbastanza eloquenti. "Alla fine del 2020 – ha ricordato l'ambasciatore - l'Italia ha approvato il quarto Piano d'azione nazionale (2020-2024) e anche il Parlamento ha stanziato dei fondi, 3 milioni di euro, a sostegno dell'attuazione di questo piano. Esiste una correlazione nei processi di pace tra il fatto stesso che si possa giungere a un accordo e che quest'ultimo sia duraturo nel tempo. Perché da sempre le donne riescono a costruire dei rapporti molto solidi, all'interno delle comunità, basati sulla fiducia e sono capaci di coinvolgere i più vulnerabili ai rischi della violenza. Un'ultima osservazione riguarda le Nazioni Unite – ha concluso l'ambasciatore - che possono coinvolgere le donne nei processi di mediazione. Nel 2017 abbiamo creato una rete di donne mediatrici nel Mediterraneo, che si sta anche espandendo (Turchia, Cipro, Kosovo e anche in altri Paesi mediterranei). Ci impegniamo a lavorare in questa direzione. È fondamentale che ci siano dei risultati. Non si tratta solamente di contare le donne, ma di far contare le donne in tutti questi aspetti che sono sostanziali per la sicurezza internazionale". (segue) (Res)