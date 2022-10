Kosovo-Serbia: inviato Usa Escobar, accordo tra Belgrado e Pristina “è questione di settimane”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina “è questione di settimane”. Lo ha detto l’inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in un’intervista concessa all’emittente kosovara “Kanal 10”. Escobar ha affermato che spetta a entrambe le parti e ai mediatori stabilire le scadenze. "Ho sentito i miei colleghi europei dire che è questione di settimane e non di anni. Per un accordo, per la strada da seguire. Pertanto, oltre a ciò, spetta a entrambe le parti e al mediatore stabilire i tempi, ma dovrebbe essere (un processo) rapido. Tenendo conto del contesto, tutti devono assumersi la responsabilità di creare stabilità, non solo in Europa, ma anche nella regione", ha concluso Escobar.(Alt)