Imprese: Unioncamere, costruire piattaforma tra Paesi regione adriatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità Adriatica (Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo e Albania) rappresenta un' importante area. Unioncamere, Fondazione Pax Humana, Università Luiss Guido Carli, in collaborazione con la Camera del Commercio Estero della Bosnia ed Erzegovina, intendono creare le condizioni per la creazione di una piattaforma di dialogo e interazione tra i paesi e le imprese dell'area adriatica, a partire dal rafforzamento della collaborazione con i sistemi camerali della regione. È questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata a Bari dai tre promotori, in collaborazione con la Camera di Commercio di Bari, Nuova Fiera del Levante in coordinamento con organizzazioni già operanti sul territorio come il Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio (AIC) e il Western Balkan 6 Chamber Investment Forum (Cif). La conferenza "L'Adriatico come comunità geo-economica per la pace e la stabilità tra Europa e Mediterraneo", che si è svolta questa mattina, mira a promuovere una vera e propria "Comunità adriatica". Si concludono oggi due giorni di incontri tra rappresentanti dei sistemi camerali e personalità istituzionali di tutti i Paesi dell'Adriatico, dell'Unione Europea (Commissione Europea e Banca Europea per gli Investimenti) e delle istituzioni nazionali (ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). (segue) (Com)