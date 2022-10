Serbia: presidente Vucic incontra inviato Usa Escobar, focus su relazioni con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato oggi a Belgrado Gabriel Escobar, inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, con il quale ha discusso degli attuali sviluppi nel processo di normalizzazione delle relazioni con Pristina e delle possibilità per continuare il dialogo e trovare delle soluzioni sostenibili. Secondo il comunicato della presidenza serba, Vucic ha sottolineato ancora una volta il pieno impegno della Serbia a proseguire il processo di dialogo e risolvere le questioni aperte tra Belgrado e Pristina, ponendo l'accento sulla piena attuazione degli accordi finora firmati a Bruxelles e sul rispetto del diritto internazionale. Escobar ha espresso dal canto suo l'aspettativa che il dialogo tra Belgrado e Pristina su tutte le questioni aperte e la normalizzazione globale delle relazioni prosegua in modo dinamico e costruttivo con una rapida conclusione delle trattative, cosa importante sia per i cittadini che per la pace, la stabilità e il progresso complessivi della regione. (Seb)