Serbia: premier Brnabic incontra inviato Usa, Pristina rispetti Accordo di Bruxelles

- La premier serba Ana Brnabic ha incontrato oggi a Belgrado l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali Gabriel Escobar, con il messaggio che da quasi 10 anni dalla firma dell'accordo di Bruxelles, "in Kosovo non è ancora stata costituita l'associazione dei comuni serbi (Szo)". Secondo l'emittente "N1", Brnabic ha ribadito che per la continuazione del dialogo tra Belgrado e Pristina "è fondamentale rispettare e attuare gli accordi già raggiunti, in modo che ogni passo successivo del dialogo abbia un senso", e ha sottolineato che continuare a migliorare tutte le aree di cooperazione con gli Stati Uniti è "una delle priorità della politica estera della Serbia". Escobar dal canto suo ha espresso l'aspettativa che il dialogo tra i due Paesi prosegua verso una normalizzazione delle relazioni e ha affermato che "dei media liberi sono estremamente importanti per il futuro della regione", dato che "hanno uno dei ruoli più importanti, se non centrali, nel successo della regione come parte dell'Europa e della comunità transatlantica". Lo stesso diplomatico ha aggiunto che l'ambasciata Usa a Belgrado "continuerà a sostenere la libertà di stampa in Serbia e nella regione". (seb)