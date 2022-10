Serbia: Alto rappresentante Ue Borrell, con Vucic colloquio su dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha avuto un colloquio con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Lo ha reso noto lo stesso Borrell attraverso Twitter. “Ho parlato con il presidente Vucic sul percorso ulteriore del dialogo facilitato dall’Ue (Belgrado-Pristina). Nell’attuale contesto geopolitico è cruciale più che mai trovare una soluzione sostenibile e comprensiva per la normalizzazione delle relazioni. Restiamo in stretto contatto”, ha scritto Borrell.(Beb)