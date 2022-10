Kosovo: inviato britannico per i Balcani occidentali in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del Regno Unito per i Balcani occidentali Stewart Peach è arrivato oggi in Kosovo per una visita ufficiale. L'Ufficio della presidenza di Pristina ha annunciato un incontro con la presidente Vjosa Osmani. La visita di Peach in Kosovo segue quella dell'inviato statunitense per i Balcani occidentali Gabriel Escobar e quella dell’inviato dell'Unione europea, Miroslav Lajcak.(Alt)