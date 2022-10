Difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, ribadito sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha sentito nuovamente al telefono l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, per ribadire il sostegno di Washington nei confronti di Kiev, nel quadro dell’invasione russa. Lo riferisce il Pentagono in una nota. Austin ha condannato i recenti attacchi russi contro infrastrutture civili ucraine, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti hanno respinto “qualsiasi pretesto avanzato dalla Russia per giustificare l’invasione”. (Was)